В рамках концепции "ЭкоБанк" в Слуцке открылся новый офис Белинвестбанка

Минск, 9 июля 2019 года. В Слуцке открылся новый офис Белинвестбанка. Центр банковских услуг № 905 расположился в самом сердце города по адресу: ул. Ленина, 130. Торжественное открытие современного офиса банка, а также встреча с его клиентами состоялась 8 июля 2019 года.
Просторный холл операционного зала и зоны кассового обслуживания, комфортный open space для оказания услуг юридическим лицам, два входа, разделяющие потоки клиентов, и безбарьерная среда - вот основные характеристики офиса Белинвестбанка в Слуцке. В новое здание центр банковских услуг № 905 переехал неделю назад, а 8 июля торжественно открыл двери для своих клиентов в новом пространстве.
Бесспорным преимуществом стало месторасположение офиса: оживленная транспортная развязка, рядом с которой расположились здания Слуцкого районного исполнительного комитета и налоговой инспекции, центрального универмага и кинотеатра.
"Мы стали ближе к клиентам и доступнее. Нам удалось создать инклюзивное
После церемонии торжественного открытия топ-менеджер провел встречу с партнерами банка: от кого, как не от них, можно узнать, чего действительно хочет клиент. "Для вновь создающихся субъектов хозяйствования и для тех, кто уже работает в городе, крайне важно удобное нахождение офиса кредитно-финансового института в центре, - считает руководитель Слуцкого центра поддержки предпринимательской инициативы Андрей Сикирицкий. - Ну а новые возможности расчетно-кассового обслуживания и дополнительные современные сервисы, которые внедряет банк для предпринимателей, привлекут еще больше клиентов".
Сегодня в центре банковских услуг № 905 обслуживается более 5 тысяч физических лиц. Две кассы осуществляют весь комплекс услуг: валютно-обменные операции, прием платежей,
Клиенты банка, юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут осуществлять расчетно-кассовое обслуживание,
Время работы центра банковских услуг
Физические лица
Понедельник-пятница: 09:00 - 19:00;
суббота: 9.00 - 15.00;
выходной: воскресенье.
Юридические лица
Понедельник-четверг: 09:00 - 16:00;
пятница: 09:00 - 15:00;
выходной: суббота и воскресенье.
ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса. Сегодня банк представлен одной из самых обширных среди кредитно-финансовых институтов региональной сетью. Клиенты банка могут воспользоваться качественным банковским сервисом в 109 офисах, а также совершить операции в более чем 500 банкоматах и 220 инфокиосках.
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