В рамках концепции "ЭкоБанк" в Слуцке открылся новый офис Белинвестбанка

Минск, 9 июля 2019 года. В Слуцке открылся новый офис Белинвестбанка. Центр банковских услуг № 905 расположился в самом сердце города по адресу: ул. Ленина, 130. Торжественное открытие современного офиса банка, а также встреча с его клиентами состоялась 8 июля 2019 года.

Просторный холл операционного зала и зоны кассового обслуживания, комфортный open space для оказания услуг юридическим лицам, два входа, разделяющие потоки клиентов, и безбарьерная среда - вот основные характеристики офиса Белинвестбанка в Слуцке. В новое здание центр банковских услуг № 905 переехал неделю назад, а 8 июля торжественно открыл двери для своих клиентов в новом пространстве.

Бесспорным преимуществом стало месторасположение офиса: оживленная транспортная развязка, рядом с которой расположились здания Слуцкого районного исполнительного комитета и налоговой инспекции, центрального универмага и кинотеатра.

"Мы стали ближе к клиентам и доступнее. Нам удалось создать инклюзивное ЭкоЛогичное пространство, которое станет частью той глобальной экосистемы, которую сегодня создает Белинвестбанк, - отметил на церемонии открытия заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Игорь Борейко. - Полный спектр обслуживания, доступность услуг, комфорт и безбарьерная среда - то, к чему мы стремились, выбирая новое помещение для своего офиса. Развивая каналы дистанционного обслуживания, стараемся не забывать про достойное обслуживание наших клиентов на местах".

После церемонии торжественного открытия топ-менеджер провел встречу с партнерами банка: от кого, как не от них, можно узнать, чего действительно хочет клиент. "Для вновь создающихся субъектов хозяйствования и для тех, кто уже работает в городе, крайне важно удобное нахождение офиса кредитно-финансового института в центре, - считает руководитель Слуцкого центра поддержки предпринимательской инициативы Андрей Сикирицкий. - Ну а новые возможности расчетно-кассового обслуживания и дополнительные современные сервисы, которые внедряет банк для предпринимателей, привлекут еще больше клиентов".

Сегодня в центре банковских услуг № 905 обслуживается более 5 тысяч физических лиц. Две кассы осуществляют весь комплекс услуг: валютно-обменные операции, прием платежей, международные переводы (Western Union, "Золотая корона" и др.), операции с текущими счетами и вкладами, с банковскими платежными карточками. Опытные специалисты по работе с физическими лицами оказывают услуги по выдаче банковских платежных карточек , оформлению вкладов (депозитов). Здесь можно оформить экспресс-кредиты , кредиты на потребительские нужды, а также на финансирование недвижимости .

Клиенты банка, юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, оформлять депозитные и кредитные договоры , корпоративные карточки , осуществлять сдачу выручки, а также получать консультации по иным вопросам.

Время работы центра банковских услуг

Физические лица

Понедельник-пятница: 09:00 - 19:00;

суббота: 9.00 - 15.00;

выходной: воскресенье.

Юридические лица

Понедельник-четверг: 09:00 - 16:00;

пятница: 09:00 - 15:00;

выходной: суббота и воскресенье.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса. Сегодня банк представлен одной из самых обширных среди кредитно-финансовых институтов региональной сетью. Клиенты банка могут воспользоваться качественным банковским сервисом в 109 офисах, а также совершить операции в более чем 500 банкоматах и 220 инфокиосках.

Размещение рекламы на БЕЛТА