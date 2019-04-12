Профилактическая акция "Внимание - мотоциклист" и открытие мотосезона пройдут во время выставки "Мотовелоэкспо-2019"

В рамках VI Международной специализированной выставки "Мотовелоэкспо-2019" 13 апреля пройдет профилактическая акция "Внимание - мотоциклист" и Республиканское открытие мотосезона.

Построение колонны мотоциклистов будет проходить у Ледового дворца по ул. Притыцкого, 27 в Минске с 12:00 до 12:30. Торжественное движение колонны байкеров организовано по маршруту ул. Притыцкого – ул. Пушкина –просп. Дзержинского – автомобильная дорога Р-1 Минск–Дзержинск до аг. Щомыслица, ТЛЦ "Глобус Парк".

В рамках выставки на площадке ТЛЦ "Глобус Парк" состоятся презентация мотоклубов Беларуси, показательные выступления на мотоциклах, конкурсы, соревнования, развернутся интерактивные площадки, где будут представлены новинки от мировых брендов – товары и услуги мото- и велоиндустрии, активного отдыха и спорта.

Посетителей ожидает насыщенная яркими сюрпризами и захватывающими шоу программа.

IV Открытый Чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов запомнится кастом-драгом – шоу-заездом на 402 метра, который пройдет впервые.

Отличная новость для байкеров! На выставке будет представлена долгожданная новинка от ОАО "Мотовело" – туристический эндуро M1NSK Goose 400.

Приятный сюрприз для девушек – в этом году организован конкурс Umbrella Girl Belarus-2019. Уже определены 10 финалисток, которые будут бороться за престижное звание 13 апреля. Победительницы получат уникальную возможность стать лицом рекламных кампаний ОАО "Мотовело" и чемпионатов Республики Беларусь по мотоспорту.

На выставке пройдет первый этап Открытого чемпионата Республики Беларусь по дрифт-трайкингу, где померяются силами трайкеры со всех уголков нашей страны и зарубежья.

Впервые в рамках выставки для любителей и профессионалов состоится кросс-кантри на велосипедах – открыть велосезон и попробовать свои силы в гонке сможет каждый. Колонну будут сопровождать мотоциклы эндуро. Организаторы обещают победителям награды и призы от торговой марки SMG Lube, памятный диплом участника всем финишерам, воду и горячее питание. Предусмотрены и ценные подарки.

Впервые на "Мотовелоэкспо" – самые зрелищные и экстремальные трюки на BMX-велосипедах! Специально оборудованная площадка привлечет внимание сторонников street-культуры.

На "Мотовелоэкспо" - с детьми! Самых маленьких гостей ждут незабываемые впечатления! Соревнования на беговелах и электромобилях не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Тем более что победителю не придется идти домой пешком.

Также в программе – тест-драйвы, ретровыставка вело- и мототехники, барбекю-фэст, фуд-корты, живая музыка.

Организует мероприятие выставочная компания "ЭкспоСистемс" при поддержке Мингорисполкома.

Место проведения:

Минский район, аг. Щомыслица, ТЛЦ "Глобус Парк"

Время работы:

13 апреля – 10:00–20:00

14 апреля – 10:00–18:00

Контакты:

Motoveloexpo.by

+375 (17) 237 20 50

+375 (29) 625 71 25

info@exposystems.by