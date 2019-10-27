В рамочной программе ООН для Беларуси до 2025 года будет новый акцент

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рамочной программе сотрудничества ООН и Беларуси в сфере устойчивого развития на 2021-2025 годы акцент будет перенесен на сотрудничество вместо поддержки, рассказала постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Цели устойчивого развития - это будет основа нашего сотрудничества. Что будет отличать новую программу - это акцент на сотрудничество вместо поддержки, что было предметом нашего сотрудничества в прошлом. Сейчас акцент на сотрудничество в полном значении этого слова", - отметила Иоанна Казана-Вишневецкий.

По ее словам, акцент переносится с поддержки на партнерство, потому что уже сейчас понятно, что достижения Целей устойчивого развития ни одна из организаций ООН не может добиться в одиночку. Поэтому необходима коалиция и подсказки, кто может еще быть подключен к процессу устойчивого развития.

На этой неделе в Минске были организованы национальные консультации о приоритетах Рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси в сфере устойчивого развития на 2021-2025 годы. "Мы открыли широкие консультации с национальными партнерами, приглашая государственные структуры, все национальные институты, центры, негосударственные организации, профсоюзы, религиозные организации, которые могут нам подсказать, что, с их точки зрения, является приоритетом, которым надо заниматься Организации Объединенных Наций", - пояснила Иоанна Казана-Вишневецкий.

Как сообщалось, до настоящего времени в качестве базового документа сотрудничества между Беларусью и ООН выступала Рамочная программа ООН по оказанию помощи Беларуси в целях развития. Были разработаны и реализовывались две программы: на 2011-2015 и 2016-2020 годы. Новый программный документ ООН для Беларуси должен быть подготовлен в начале 2020 года.-0-