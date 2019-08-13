13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рационе белорусов недостаточно кальция и витамина D, рассказала журналистам ведущий научный сотрудник Научно-практического центра гигиены Ирина Кедрова, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении определенного периода времени в центре проводились исследования фактического питания различных категорий населения: детского и взрослого, городского и сельского. Среди особенностей выявлено избыточное потребление насыщенных жиров. Практически для всех возрастных групп характерно недостаточное содержание кальция в рационе. Снижено потребление ряда витаминов, в том числе D. В питании женщин фертильного возраста отмечается сниженное содержание продуктов, богатых железом.

Анализ рациона свидетельствует, что население страны стало меньше потреблять хлеба, картофеля и круп, отметила главный внештатный диетолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Марина Попова. Не такими быстрыми темпами, как этого хотелось бы, увеличивается содержание мясных продуктов, овощей, фруктов. По-прежнему достаточно большое количество жителей страны чрезмерно потребляет соль, сахар, рафинированные углеводы, тем самым отходя от принципов здорового питания.

Рациональное и правильное питание, обратила внимание Марина Попова, предполагает в том числе режим: определенное количество приемов пищи в течение дня, взаимосвязь питания с физическими нагрузками, двигательной активностью, питьевой режим.-0-