В Республиканский центр психологической помощи уже обратились более 1,7 тыс. человек

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканский центр психологической помощи с момента открытия обратились более 1,7 тыс. человек, заявила сегодня начальник центра Ольга Матюхова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Республиканский центр психологической помощи был создан в прошлом году в структуре Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Одним из основных направлений его деятельности является обеспечение оказания комплексной психологической помощи и социально-педагогической поддержки несовершеннолетним, их законным представителям, педагогическим работникам.

"Общее количество обращений с момента открытия центра - 1701, за этот год - 883. Сотрудники центра активно ведут работу по оказанию психологической помощи детям и родителям по таким направлениям, как семейная проблематика, - это супружеские конфликты, в детско-родительских отношениях, межпоколенные конфликты. Также разрешаются проблемы участников образовательного процесса - буллинг, кибербуллинг, конфликты со сверстниками, в системах родитель-педагог, педагог-ученик и родитель-администрация школы. Кроме того, кризисные семейные события - это развод родителей, утрата близкого, тяжелое хроническое заболевание членов семьи. Уделяем внимание и личностным расстройствам, которые вызывают у несовершеннолетних суицидальные мысли, депрессивные состояния", - рассказала Ольга Матюхова.

При поддержке Министерства образования созданы региональные группы экстренного психологического реагирования, в состав которых входят специалисты, прошедшие обучение на базе центра. Налаживается система супервизии. "В процессе взросления детям приходится решать непростые задачи: учиться владеть собственным поведением, жить и развивать свои способности, нести ответственность за себя, осваивать систему научных знаний и социальных навыков. Взрослым важно понимать, что личность ребенка и подростка формируется не сама по себе, а в окружающей среде. Особенно важна роль семьи, когда ребенок получает первый опыт коммуникации. Конечно, очень велика и роль учреждения образования. Поскольку ребенок проводит в школе значительное количество времени. Психологическое благополучие - одно из условий успешности в жизни, поэтому очевидно, что родителям и педагогам не стоит экономить усилия в его формировании, - подчеркнула начальник центра. - Сохранение и укрепление психологического благополучия можно определить в качестве основной задачи в работе социально-педагогических и психологических служб учреждений образования".-0-

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