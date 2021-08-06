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Общество
06 августа 2021, 13:03

В республиканском детском центре реабилитации обновилась гостиница "Ромашковое поле"

Фото из архива
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский реабилитационный центр для детей инвалидов сегодня начинает очередной сезон реабилитации с "обновкой" - открылась после модернизации гостиница - "Ромашковое поле". В мероприятии участвовала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре проходят реабилитацию на бесплатной основе ребята со всей республики. "База у центра очень хорошая и востребованная. Каждую смену приезжают почти 120 деток, в результате за весь сезон (год) около 1,2-1,5 тыс. детей могут пройти реабилитацию, - отметила Ирина Костевич. - В прошлом году было решено обновить гостиницу, которая предназначена для совместного проживания 41 ребенка и его родителя, бабушки или дедушки. Это важно для деток младшего возраста, которые нуждаются в дополнительном уходе. Дети, чувствуя родного человека, могут быстрее адаптироваться".

Весь четвертый этаж гостиницы преобразился, добавилась еще одна комната для совместного проживания - всего их на этаже 11, каждая с уникальным тематическим дизайном (где-то это Япония, где-то - котики или собачки). Им занимались студенты БГУ, которые также лично расписывали стены в коридоре, общих помещениях. И везде обеспечена безбарьерная среда. Первые жильцы смогут заселиться в новые комнаты уже завтра. Они признались, что, увидев интерьер, "словно в сказку попали". "Наша цель - не только реабилитация, но и комфортные условия проживания детей и родителей тех из них, кто нуждается в дополнительном уходе", - подчеркнула директор учреждения Людмила Кондрашова.

Воспитанники центра подготовили к открытию танцевально-песенный флешмоб и творческие мастер-классы. В том числе искусство аквагрима продемонстрировала молодой специалист центра Кристина Бруцкая. Более 20 раз девушка проходила реабилитацию в центре, добившись ремиссии в своем неизлечимом неврологическом заболевании, которое проявляется в слабости мышц. И именно здесь она раскрылась как творческая личность. По направлению центра прошла углубленную диагностику по профориентации в Республиканском научно-практическом центре медицинской экспертизы и реабилитации. Этой программе уже 4 года, за которые 99 воспитанников центра прошли тестирование и определили свой профессиональный путь. Только в прошлом году 13 выпускников поступили в вузы. Сейчас известно уже о двоих ребятах, которые успешно прошли вступительную кампанию этого года.

Между тем Кристина в этом году уже закончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности "художник, педагог декоративно-прикладного искусства, реставратор". И сегодня пришла в центр, который дал ей дорогу в жизнь, как молодой специалист - начала работать в должности инструктора по трудовой терапии (учит лепить из глины).

"Центр раскрыл мои творческие способности. Я очень благодарна педагогам, которые работали со мной, а сегодня стали моей второй семьей. Теперь я сама хочу помогать деткам, которые оказались в такой же или похожей ситуации, расширять границы их возможностей", - призналась 21-летняя девушка.

Гости мероприятия также могли ознакомиться с работами детей на выставке декоративно-прикладного творчества, узнать больше о новом направлении в реабилитации по нейрогимнастике (музыкограмма), внедренного в прошлом году. Теперь оно будет внедряться и в других центрах реабилитации по всей стране. А у стенда проекта "Зеленая школа" гости увидели, как воплощаются в жизнь экологичные идеи детей.

Творчеству в программе реабилитации отведено одно из центральных мест - ведь оно лечит не только тело, но и душу. Это чувствовалось и в нежной мелодии флейты в исполнении семилетнего Роберта Здановича, и в песне о детстве в многоголосом девичьем хоре под аккомпанемент гитары Доминика Семчина. "Очень люблю к вам приезжать, чтобы зарядиться позитивом, хорошей энергией. Особенно когда вижу такой результат. Это ведь заслуга не только педагогов, но и ваша, это ваше желание двигаться вперед, - обратилась к девочкам и ребятам министр. - Вы молодцы! У вас все получится. Помните: счастье в ваших руках".

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан по программе "Дети Беларуси" в 2000 году. Здесь оказывается комплексная медико-социальная реабилитация детям-инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых являются нарушения опорно-двигательного аппарата. За 20 лет деятельности центра реабилитацию прошли порядка 23 тыс. ребят. Благодаря проводимой здесь работе за последние 5 лет инвалидность снята у 62 детей. В первом полугодии текущего года - у трех детей.

На учете в центре состоят более 2,5 тыс. детей, и база нуждающихся в реабилитации постоянно актуализируется, то есть сам центр выявляет детей, которые нуждаются в его помощи. Важно, что она бесплатная. А между тем один 6-недельный курс реабилитации стоит государству около $2 тыс. на ребенка.

И это только малая часть большой непрерывной цепочки поддержки. В Беларуси более 30 тыс. детей-инвалидов. В их "сопровождении" по жизни задействованы три госоргана: Минздрав отвечает за медицинскую реабилитацию, Минобразования каждый день занимается воспитанием и обучением через сеть центров коррекционного развития. А Минтруда и соцзащиты обеспечивает комплекс медико-социальной реабилитации и по достижении ребятами 18 лет "подхватывает" их в территориальных центрах соцобслуживания населения.-0-

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