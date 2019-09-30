30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском геронтологическом центре помогают остановить преждевременное старение, сообщила журналистам руководитель центра, главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре разрабатывают методики, которые позволяют пожилым гражданам сохранять здоровье и качество жизни. "Мы внедрили такую методику, как комплексный гериатрический осмотр. Гражданин старше 60 лет проходит специальный осмотр. По его результатам определяются перспективы в плане активного долголетия: может ли человек позволить себе планировать дальнейший профессиональный путь или требуется как-то изменить приоритеты в жизни", - сказала Людмила Жилевич.

У людей после 75 лет определяют синдром старческой астении, соответствует ли старение биологическому возрасту или это патологический процесс, отметила руководитель центра. "Мы можем перевести патологическое старение в фазу физиологического. Именно в Республиканском центре отрабатываются методики, которые позволяют человеку, несмотря на то, что он приобрел груз заболеваний, у него действительно идет ускоренное старение, остановить этот процесс", - отметила она.

Методики, которые отработаны в республиканском центре, внедряются на первичном уровне. Работают семь региональных центров, шесть из которых на функциональной основе. Существуют 105 гериатрических кабинетов.

В Республиканском геронтологическом центре приветствуют помощь волонтеров. Кроме того, здесь работает республиканская школа поддержки и ухода, которая позволяет подготовить родственников пожилых людей оказывать им необходимую помощь на более профессиональном уровне.-0-