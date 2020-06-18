18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В резервные дни для сдачи ЦТ будут открыты 6 площадок - БГУ и еще пять региональных пунктов. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко сегодня во время первого заседания госкомиссии по контролю за вступительными испытаниями, передает корреспондент БЕЛТА.

"Централизованное тестирование пройдет с 25 июня по 23 июля (19, 21, 23 июля - резервные дни). Количество пунктов проведения ЦТ в резервные дни увеличено. В 2019 году тестирование проходило только на базе БГУ, в этом году - еще и на пяти региональных площадках", - сказал Игорь Карпенко.

Для соблюдения необходимой дистанции между абитуриентами увеличен аудиторный фонд. Для наиболее массовых предметов - русский язык и математика - выделено по 2 дня на каждый. Дистанция для рассадки учащихся установлена не менее 1 м, максимальное количество человек в аудитории составит не более 50.

Тестирование пройдет на базе 41 учреждения образования. Во время ЦТ будут организованы соответствующая санитарная обработка и проветривание помещений, закуплены антисептические средства.

Всего в 2020 году на ЦТ зарегистрировались 64,3 тыс. человек. Для сравнения, в 2019 году было 76,9 тыс. человек. При этом более 48% от общего числа в этом году решили сдавать тесты по 4 учебным предметам.

Как и в предыдущие годы, больше всего участников зарегистрировались на русский и английский языки, математику и биологию.-0-