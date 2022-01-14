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14 января 2022, 19:36

В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий обсудили проект Конституции

Фото из архива
Фото из архива
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалоговая площадка по проекту Конституции состоялась в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Приглашенным гостем стал председатель правления ЗАО "Белорусско-Швейцарский Банк "БСБ Банк", член Конституционной комиссии Сергей Дубков. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь МГО РОО "Белая Русь" Вероника Давидчук.

Воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с членом Конституционной комиссии Сергеем Дубковым удалось сегодня представителям трудового коллектива РНПЦ трансфузиологии и биомедицинских технологий. Ценностью таких общественных обсуждений проекта изменений и дополнений Основного закона является подача информации от непосредственного участника событий, расстановка акцентов на изменениях и дополнениях в сравнении с действующей Конституцией Республики Беларусь.

Обращаясь к трудовому коллективу, Сергей Дубков отметил: "Текст современной Конституции требовал модернизации, исходя из реалий жизни. Например, сегодня в Основном законе прописан Высший экономический суд. Сегодня его у нас нет. Еще был прописан безъядерный статус. Но у нас есть научный ядерный реактор в Соснах. Он нужен для исследований. В частности, для медицины. Более того, белорусы согласились на строительство атомной станции. И она есть. Мы входим в ОДКБ, но страна выступает за сохранение нейтралитета. Конечно, в Конституцию невозможно прописать все и вся. В проект вынесли концептуальные вопросы".

Организатор диалоговой площадки председатель Центральной районной организации г.Минска РОО "Белая Русь" Наталья Воронова подчеркнула, что о необходимости изменений в Конституцию говорится на протяжении нескольких лет. "Стимулом к более активной работе в этом направлении стали события, последовавшие после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. Разразившийся общественно-политический кризис, который по формальным признакам уже давно прошел свою острую фазу, заставил всех нас искать пути его разрешения. В обществе произошла кристаллизация ценностей, которые нужно закрепить: суверенитет, сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне... Изменились геополитические условия. В действующей Конституции записано, что мы стремимся к нейтралитету. В то же время мы являемся членом Организации Договора о коллективной безопасности. Здесь немного противоречат формулировки. Реалии поменялись, нам нужно защищаться, чтобы спасти свои ценности и народ", - сказала она.

Трудовой коллектив интересовали такие вопросы, как обеспечение доступности бесплатной медицинской помощи, отношение общества к смертной казни, статус местного управления и самоуправления.-0-

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