В РНПЦ трансфузиологии планируют исследовать регулярных доноров на антитела для лечения COVID-19

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На будущей неделе в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий планируют исследовать 2 тыс. регулярных доноров плазмы и крови на наличие антител, которые используются при лечении заболевших COVID-19. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ директор центра Федор Карпенко.

По словам Федора Карпенко, около 70 % населения как в Беларуси, так и в мире переболевают COVID-19 в бессимптомной форме. "И мы ожидаем, что, возможно, антитела есть у тех людей, которые об этом даже не подозревают. Поэтому так называемые исследования популяционного иммунитета, когда у определенной группы лиц исследуется наличие антител, это достаточно эффективно с точки зрения прогнозирования течения дальнейшего инфекции COVID-19. А для нас, для службы крови, очень важно еще и найти потенциальных доноров", - пояснил руководитель РНПЦ. Он также рассказал, что в настоящее время Министерство здравоохранения согласовывает исследование более 2 тыс. регулярных доноров плазмы и крови из базы центра, которые уже готовы к донациям после обследований. К эксперименту могут приступить на будущей неделе.

"Исследовать у них (естественно, с их согласия) будут возможную выработку и наличие антител иммуноглобулинов G, которые могут в дальнейшем использоваться для заготовки иммунной плазмы. Заодно мы можем решить две задачи: посмотреть, возможно, кто-то переболевал в бессимптомных формах, и для нас это возможность найти новых доноров и увеличить объемы заготовки плазмы", - отметил директор центра.

Всего в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий насчитывается около 2 тыс. доноров плазмы и тромбоцитов и около 15 тыс. доноров крови.

Первую донацию плазмы провели в Беларуси 11 апреля. На сегодняшний день в Беларуси более 120 человек стали донорами плазмы, при этом было зарегистрировано более 200 желающих записаться на переливание. Однако не все подошли из-за противопоказаний или отсутствия антител в организме.

Чтобы сдать плазму, донор должен пройти достаточно углубленный медицинский осмотр. Сама процедура переливания длится от 30 до 50 минут. 99 % доноров переносят забор плазмы без каких-либо побочных эффектов.-0-