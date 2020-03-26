В России обещают содействовать всем белорусам, попавшим в трудное положение при возвращении домой

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым взаимодействие двух ведомств по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств в возвращении домой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"С учетом принятых 25 марта российской стороной решений по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов, белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой", - сказали в министерстве.

По информации пресс-службы, руководитель внешнеполитического ведомства РФ заверил, что российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение.

"Достигнута договоренность, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов. Загранучреждения России и Беларуси будут соответствующим образом ориентированы на дальнейшую тесную координацию взаимных усилий по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств", - подчеркнули в МИД.-0-