20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России вынесен приговор обвиняемому в организации незаконной миграции в ЕС через Беларусь граждан Вьетнама, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Неотвратимость ответственности обеспечена благодаря конструктивному международному сотрудничеству генпрокуратур Беларуси и России.

Установлено, что фигурант уголовного дела в 2018 году за вознаграждение организовал незаконное перемещение в Беларусь обратившихся к нему пяти граждан Вьетнама, не имевших соответствующих виз, а также их последующий переход вне установленных пунктов пропуска на территорию Литвы.

Нарушители были задержаны правоохранительными органами при попытке незаконного пересечения границы.

Расследование было начато в Беларуси. Поскольку фигурант находился в России - государстве своей гражданской принадлежности, Генпрокуратура Беларуси на основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года направила уголовное дело российским коллегам для организации его уголовного преследования.

В итоге приговором Наурского районного суда Чеченской Республики обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Учитывая смягчающие вину обстоятельства (чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей, отсутствие судимости), суд решил наказание в виде лишения свободы считать условным, определив обвиняемому испытательный срок 2 года.-0-