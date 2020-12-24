В рождественские и новогодние праздники ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рождественские и новогодние праздники ГАИ усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и бесправникам. Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов. Инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение водителями скоростных режимов, правил маневрирования и безопасной перевозки детей", - рассказали в МВД.

Работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети на предмет своевременного выполнения дорожными и коммунальными службами работ по ликвидации зимней скользкости.

Перепады температуры с осадками создают условия для такого опасного явления, как гололедица. В такую погоду - это дело обычное, но, к сожалению, гололедица ежегодно сопровождается повышенной аварийностью на дорогах. В сложившихся погодных условиях основное для водителя - осмотрительность, безопасная скорость и исключительная плавность движений. Стоит увеличить дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать излишних маневров. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей с использованием удерживающих устройств.

Водителям необходимо помнить, что пешеходы на скользкой дороге могут поскользнуться и упасть, даже если стоят на обочине или у края тротуара. Особо опасные места - подъезды к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта. Там образуются наледи из-за частого торможения автомобилей. Следует быть предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, на мостах и путепроводах.

"Пешеходам рекомендуем проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Убедитесь, что автомобили остановились и переход для вас безопасен. Ввиду возможного обледенения тротуаров аккуратно подходите к краю проезжей части. В темное время суток обязательно носите фликеры", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан на важность и необходимость сообщать по телефону 102 об управлении транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождении на проезжей части или вблизи нее пешеходов и велосипедистов (нетрезвых, не обозначенных световозвращающими элементами), создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.-0-