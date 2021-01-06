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06 января 2021, 13:38

В рождественские праздники ГАИ будет работать в усиленном режиме

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рождественские праздники в целях стабилизации обстановки на дорогах страны Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

По-прежнему повышенное внимание уделяется своевременному выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо управляющих транспортным средством, не имея на то права. Также инспекторы ДПС будут выявлять грубые нарушения ПДД, непосредственно влияющие на тяжесть последствий ДТП, среди которых - несоблюдение скоростных режимов, правил маневрирования (особенно обгонов), правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, перевозки пассажиров. Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов.

"В 2020 году за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 18 541 водитель. Повторно в течение года сели за руль пьяными 944. За это же время по вине находившихся за рулем в состоянии опьянения произошло 369 ДТП, в которых 115 человек погибли и 389 получили травмы. Вместе с тем в состоянии опьянения совершено практически каждое второе ДТП по вине пешеходов (217) и каждое четвертое (34) по вине велосипедистов", - рассказали в ГАИ.

Нередко рядом с нетрезвым человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие, которым под силу отговорить его от поездки или спрятать ключи от транспортного средства. В очередной раз Госавтоинспекция обращает внимание граждан на важность и необходимость сообщать по телефону 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов и велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.-0-

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