В санаториях Минтруда оздоровились после COVID-19 более 260 пожилых и инвалидов

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 260 пожилых граждан и инвалидов, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию, прошли внеочередное оздоровление в санаториях Министерства труда и социальной защиты, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"На сегодняшний день правом на внеочередное санаторно-курортное лечение в наших санаториях воспользовался 261 человек. Это пожилые люди и инвалиды, которые перенесли ассоциированную с COVID-19 пневмонию", - уточнили в Минтруда.

Всего в системе Минтруда 4 санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов - "Березина", "Ясельда", "Белая Вежа", "Вяжути". Именно в них, согласно совместному решению Минтруда, Минздрава и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения от 23 июня 2020 года, неработающим ветеранам труда и инвалидам I и II группы, перенесшим ассоциированную с COVID-19 пневмонию, в 2020 году предоставлено право на внеочередное санаторно-курортное лечение. Воспользоваться им можно не ранее, чем через месяц после выздоровления.

В целом неработающие инвалиды I и II группы имеют право пройти санаторно-курортное лечение по путевкам бесплатно не более 1 раза в 2 года, а неработающие ветераны труда - согласно очередности с оплатой путевки в зависимости от получаемого дохода (15-20% от стоимости путевки).

"В санаториях есть необходимая лечебная база, создана безбарьерная среда. Удачное расположение здравниц на лоне природы тоже способствует восстановлению после перенесенной тяжелой болезни. Под контролем медперсонала проводится комплекс физиотерапевтических процедур, лечебная и дыхательная гимнастика. Положительный эффект оказывают и просто прогулки на свежем воздухе, пятиразовое питание, разнообразные фиточаи и кислородный коктейль", - рассказали в Минтруда.

Санаторно-курортное лечение пожилых граждан и инвалидов организовано в соответствии с временными рекомендациями по профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19.-0-