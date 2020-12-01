В сервисе "Онлайн-табло" появилось расписание поездов Витебского и Могилевского вокзалов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для улучшения информационного обслуживания пассажиров сервис "Онлайн-табло" Белорусской железной дороги дополнен расписанием поездов по вокзалам станций Витебск и Могилев, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Эта опция доступна в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" и на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by.
"Сервис "Онлайн-табло" позволяет пользователям получать информацию о времени прибытия (отправления) поездов, их опоздании, номерах платформ и путей отправления (прибытия), порядке нумерации вагонов (с "головы" или "хвоста" поезда). Предоставляемые сведения дублируются из единой системы, управляющей информационными табло на вокзалах", - рассказали в пресс-центре.
В настоящее время сервис "Онлайн-табло" предоставляет актуальную информацию по вокзалам станций Минск-Пассажирский, Брест, Витебск, Гомель и Могилев.-0-