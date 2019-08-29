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Общество
29 августа 2019, 08:15

В школах Беларуси планируется ввести факультатив о связанных с безопасностью государства профессиях

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. В белорусских школах планируется ввести факультатив о профессиях, связанных с обеспечением безопасности государства. Он будет называться "Школа юных защитников Отечества" . Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Вместе с Министерством образования военное ведомство разработало и реализует меры для того, чтобы улучшить подготовку молодежи к службе в армии. "В дальнейшем планируется организовать обучение учащихся 8-9 классов по учебной программе факультативных занятий "Школа юных защитников Отечества" с целью ознакомления с профессиями, связанными с обеспечением безопасности государства", - проинформировали в министерстве.

Кроме того, в планах - расширение практики проведения занятий со школьниками на базе воинских частей. Как отметили в Минобороны, хорошо зарекомендовало себя такое направление, как создание военно-патриотических классов. Их количество планируется увеличивать. В них помимо изучения на повышенном уровне учебных предметов, ребята будут осваивать основы военного дела и навыки владения стрелковым оружием.

В Минобороны напомнили также о центрах допризывной подготовки. Один из них открылся 28 августа в Новолукомле на базе СШ №1. Сейчас в стране их 33. Приказом министра обороны за всеми школами и центрами допризывной подготовки закреплены соединения, воинские части, военные учебные заведения и военные кафедры.

Совершенствуется система преподавания предмета "Допризывная и медицинская подготовка". "Для этого переработана учебная программа для 10-11 классов, что позволило актуализировать ее содержание, подробно раскрыть вопросы, касающиеся законодательства в области обороны, строительства и развития Вооруженных Сил, идеологии обеспечения военной безопасности государства, усилить патриотическую направленность раздела "Защита Отечества", - рассказали в военном ведомстве. На базе Военной академии организованы курсы переподготовки для учителей, которые преподают допризывную и медподготовку, не имея военного образования. "Эти меры позволят обеспечить преподавание данного предмета на высоком качественном уровне и значительно повысить эффективность работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся", - подчеркнули в Минобороны.-0-

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армия безопасность Министерство обороны образование школы
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