В школах страны проходят информационные часы на тему инклюзии

На протяжении декабря в белорусских школах проводятся информационные часы об инклюзии. Они приурочены к Международному дню людей с инвалидностью. На этих уроках учащиеся 5–7 классов знакомятся с понятием "инвалидность", узнают о принципах инклюзивной среды, способах ее создания в стенах школы. Информационные часы на тему инклюзии инициированы ЮНИСЕФ в Беларуси в рамках кампаний "Просто дети" и "Просто дети в школе", реализуемых совместно с Министерствами образования и здравоохранения при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

Согласно Конвенции о правах ребенка, все дети имеют право на образование, направленное на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме.

Один из таких уроков, посвященных теме инклюзии, прошел 17 декабря в 5-м "А" классе средней школы № 111 города Минска. На информационном часе учащиеся познакомились с социальной концепцией инвалидности; этикой общения с детьми с инвалидностью; поговорили о проблемах, с которыми могут сталкиваться такие дети в процессе обучения; узнали об известных людях с инвалидностью, которые, несмотря на трудности, добились успеха.

Дети с инвалидностью преодолевают многочисленные препятствия на пути интеграции в общество. Преградой для них становится не только отсутствие элементов безбарьерной среды (подъемников в школе, пандусов, усилителей звука и др.) и необходимых специальных инструментов для обучения, но и негативное восприятие инвалидности со стороны сверстников и взрослых.

– Об инклюзии детям надо рассказывать как можно раньше, – отмечает классный руководитель 5-го "А" класса Оксана Макаренко. – Те мысли, которые мы закладываем им в этом возрасте, влияют на мировоззрение и, соответственно, модель социального поведения. Формирование корректного отношения учащихся к детям с инвалидностью может стать важным шагом на пути создания общества, в котором каждый будет чувствовать себя полноценным человеком, имеющим равные права со всеми.

В ходе информационного часа учащиеся узнали, как может быть устроен город, удобный для всех, и получили домашнее задание: рассказать знакомым о том, что дети с инвалидностью такие же, как и все, поделиться мыслями об инклюзии в своих социальных сетях, снять видео о том, как преобразовать школу или класс для детей с разными потребностями, написать статью по тематике урока в школьную или городскую газету.

– Классные часы, которые затрагивают вопросы толерантности, инклюзии, понимания и принятия наших отличий, я считаю очень важными. Когда общество принимает любого человека как равного и создает ему условия для развития и комфортной жизни, то это очень хорошо, – рассказывает директор средней школы № 111 Светлана Протасевич. – С первых дней работы школы мы стараемся сформировать толерантное отношение всех учеников к таким детям. Но, наверное, самая большая работа была проведена не с детьми, а со взрослыми – учителями и родителями. Именно у взрослых есть вот этот барьер: принять такого ребенка и относиться к нему как к равному – не хватает знаний, как общаться, как себя вести. Надеюсь, что благодаря таким информационным урокам дети смогут подсказать и своим маме и папе, как нужно поступать в таких ситуациях.

Разработанные методические материалы направлены на преодоление стигмы в отношении детей с инвалидностью, повышение осведомленности учащихся и работников учреждений образования о праве каждого ребенка на качественное образование.

Материалы для проведения информационного часа на тему инклюзии размещены в открытом доступе на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь (презентация, памятка, дополнительные материалы, план урока). Материалы рекомендованы для использования Институтом национального образования Республики Беларусь.

Справочно: Информационные кампании "Просто дети" и "Просто дети в школе" направлены на поддержку детей с инвалидностью и их семей. Одна из ключевых целей компании "Просто дети в школе" – изменение отношения и поведения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию. Кампании реализуются ЮНИСЕФ в Беларуси совместно с Министерствами образования и здравоохранения Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

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