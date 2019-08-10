В школу без стресса

Ранец, форма, книжки, тетрадки, полный комплект канцелярских принадлежностей - вот, кажется, и готов ребенок к школе. Но только не в случае первоклашки. Когда у него меняется привычный уклад жизни, на смену беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия, возрастает интеллектуальная, эмоциональная, физическая нагрузка - это большой стресс. Чтобы благополучно его преодолеть, нужна особая подготовка. Кому-то достаточно адаптационных занятий, но с некоторыми детьми приходится даже прибегать к помощи психолога. И как никогда становятся важны любовь и ласка со стороны родителей. Секретами успешного вступления в школьную жизнь с читателями БЕЛТА поделилась заведующая отделением психологической помощи семье и детям Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Наталья Пачепко.

"Здоровые, любознательные, дружелюбные и общительные дети легко адаптируются к любой новой ситуации. Тяжело приходится соматически ослабленным, тревожным, застенчивым детям, а их, к сожалению, из года в год становится все больше. Сложности с адаптацией к школе могут возникнуть и у детей, не посещавших дошкольное учреждение, которое становятся для них первой социальной прививкой. Особо надо сказать о детях, зависимых от чрезмерной родительской опеки. В таких семьях все подчинено желаниям ребенка, ему потакают практически во всем. Он - центр вселенной. Но когда он идет в школу, то сталкивается с чужой волей, и вселенная рушится. Оказывается, ему нужно подчиняться чужим правилам, на которые он никак не может повлиять. И может наступить тяжелая дезадаптация. Ребенок становится недисциплинированным, невнимательным, безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу", - обращает внимание Наталья Пачепко.

Сложности возникают и с детьми, у которых есть старшие братья или сестры с негативным школьным опытом. Если младший видит, что родители постоянно ругают старшего за плохие оценки, невыполненные уроки, опоздания или еще что-то, у него самого формируется негативное отношение к школе: там все страшно, связано с неприятностями.

Тревожность и страхи - основные проблемы, с которыми могут столкнуться первоклассники и их родители. Новое место, незнакомый коллектив, непонятные правила - все это вызывает тревогу и растерянность. Ребенок начинает замыкаться, не знает, как ответить на вопрос, выйти из трудной ситуации, робеет, при малейшей неудаче или замечании плачет. Очень часто замкнутые, тревожные дети даже в туалет не могут сходить в школе - до такой степени испытывают стресс. У детей с другим типом нервной системы чрезмерное напряжение может выражаться в повышенной возбудимости, непоседливости, капризах, агрессивности. Любые отклонения от привычного поведения родители заметят сразу. Изменения настроения, сна, аппетита, подвижности, обострение хронических заболеваний являются первыми признаками неблагополучия ребенка, его дезадаптации. С подобными проблемами надо сразу обращаться к специалистам.

Адаптация

По сути, шести-семилетние дети, попадая в школу, все еще дошколята, которые живут в игре, не умеют контролировать время, не могут высиживать урок в одной и той же позе и не отвлекаться. Им трудно следить за мыслью учителя, делать то, что от них требуют, сдерживать эмоции.

Именно поэтому лучшая адаптация перед школой, по мнению психологов, возможна только в коллективах. Желательно, на подготовительных занятиях в учреждениях, где потом ребенок будет учиться. Цель таких занятий - не только интеллектуальная подготовка, на которую делают ставку подавляющее большинство родителей. Куда более важный компонент - психологический, социальный.

В этом смысле полезны и кружки по интересам, всевозможные курсы, типа ментальной арифметики. Но чрезмерно увлекаться ими тоже не стоит. Выбирая кружки, ориентироваться надо на желания ребенка, а не на свои амбиции. Часто мамы и папы прибегают к самообману, считая, что таким образом дают своему чаду максимум возможностей для развития талантов. Зачастую это просто замена бесценного для маленького ребенка родительского внимания - того времени, что можно потратить на совместные прогулки, игры и досуг. Нередко через многочисленные кружки для ребенка мамы и папы стремятся повысить свой родительский статус, значимость в глазах других. На самом деле, для полного и качественного удовлетворения потребностей юного дарования достаточно одного, максимум двух дополнительных кружков.

Также стоит учитывать сенситивные периоды. Например, когда ребенку интересны буквы, то лучше всего подойдут занятия и развивающие игры, связанные с алфавитом, тогда развитие идет плавно и легко. А в случае ментальной арифметики, изучения иностранного языка и т.п. нужно понимать, что полученные навыки надо будет продолжать развивать, а сделать это можно только в продвинутых классах.

"И в целом многие учителя не любят, когда до школы детей учат читать и писать. Потому что у педагога может быть своя методика. Сложно потом переучивать детей, которые на любое требование отвечают: "Моя мама сказала, что читать надо так. Мой папа учил меня, что писать надо так". В развитии и обучении важна система", - подчеркивает Наталья Пачепко.

По статистике большинство детей адаптируются за первые два-три месяца, а некоторым для привыкания к новой школьной жизни может потребоваться больше времени. Многое зависит от состояния здоровья, индивидуальных особенностей ребенка и багажа того опыта, с которым он пришел к школьному обучению. И, несомненно, совместных усилий учителей, педагогов, родителей, врачей, психологов.

Период адаптации пройден, когда сформировано адекватное поведение, установлены контакты с ребятами в классе, учителем, появилось понимание учебного процесса и навыки работы в нем.

Мотивация и поддержка

"Часто взрослые не знают, что такое школьная мотивация - тот внутренний двигатель, который заставляет нас что-то делать. Как вы ответите на вопрос ребенка, зачем ему идти в школу? Некоторые родители опираются на предметную мотивацию: мол, у тебя будет красивый портфель, школьная форма. На кого-то это действует, на кого-то нет. Это не учебная мотивация, но такой метод хотя бы может заманить в школу. Есть мотивация "статус взрослого": когда ребенок ходил в детский сад, он считался маленьким, а теперь станет большим. Это придает ему значимость. К сожалению, восприятие школы как места, где можно научиться много чему интересному, встречается крайне редко", - отмечает Наталья Пачепко.

Родители также могут столкнуться с откровенным нежеланием ребенка идти в школу. Конечно, если раз или два услышали от своего чада: не пойду я больше в эту школу, - бить тревогу рано. Но если он систематически активно или пассивно заявляет свой протест, если видны изменения в поведении, физическом состоянии (например, без видимых причин повышается температура или наблюдается упадок сил), стоит разобраться в причинах.

Может сказываться как негативный опыт старших детей в семье (о чем упоминалось выше), так и сложности в отношениях с учителем или одноклассниками, а также то, что ребенок перенасыщен подготовкой к школе. Родители слишком усердствуют, загружая заданиями первоклашку. Стремясь сформировать идеального ученика, они порой не развивают, а истощают ребенка. Некоторые даже закладывают серьезные комплексы своими ожиданиями. А бывает и так, что излишне подготовленный вундеркинд чувствует скуку на уроках - программа для него слишком легкая и неинтересная.

Поэтому родителям следует снизить давление и знать меру, но при этом не допускать легкомысленного отношения к учебе. Перед ними еще не совсем ученик. Он хочет играть, бегать и прыгать. И очень нуждается во внимании, ласке, любви мамы и папы, а не в жандармах, требующих лишь выполнять команды и слушаться учителя.

Следует признавать право ребенка на ошибку и научить его относиться к неудачам как к чему-то неизбежному, но полезному. Важно поддерживать чувство уверенности в себе и в том, что родители всегда рядом, на его стороне. Полезно будет научить ребенка приемам, позволяющим справиться с излишним волнением, тревогой.

Роль учителя

В условиях переполненных классов, разной степени подготовки детей, чрезмерной загруженности дополнительной бумажной работой учителю приходится очень непросто. Порой это приводит к тому, что дети, которых можно условно назвать "неудобными" (они не слушаются, отстают от класса), становятся изгоями по вине педагога. С такими ситуациями периодически приходится сталкиваться психологам центра социальной поддержки семьи и детей.

"Фигура учителя начальных классов имеет колоссальное значение. Именно учитель формирует отношение детей к школе, учебе, учителям и друг к другу, - констатирует Наталья Пачепко. - Школьный психолог наблюдает за процессом адаптации, за тем, какие процессы происходят в детских коллективах, и знает, когда и как можно оказать учителю своевременную помощь и скорректировать процесс".

Именно поэтому родителям нужно наладить контакт с классным руководителем и психологом школы, чтобы эти люди знали индивидуальные особенности ребенка (врожденные или последствия каких-то заболеваний). К тому же они видят ребенка, отношения в классе с другой стороны, ведь дети дома в семье и в школьном коллективе ведут себя по-разному. В любой ситуации совместная работа - лучшая стратегия. "Часто мы сталкиваемся с тем, что родители вмешиваются в детские отношения в школе. И это усугубляет конфликты, потому что дети сегодня поругались, завтра помирились, а взрослые могут надолго застрять в "военном положении". Так что если есть проблема, первый, к кому нужно обратиться, - учитель", - советует психолог.

Вопрос домашних заданий

Для любого родителя школьника это один из самых болезненных вопросов. Даже в первом классе, когда ученикам еще не задают домашних заданий, предвестниками будущих испытаний становятся прописи, отработка техники чтения и т.п.

Образование настаивает на том, чтобы родители делали домашнее задание со своими детьми. "Но мы сталкиваемся с тем, что родители приходят со слезами: "Ребенок без меня за уроки не садится, что мне делать?" По сути, это вопрос о передаче ответственности. Кто волнуется больше всех, когда не сделаны уроки? Мама! А кто страдает больше всех, когда школьник приносит плохие оценки? Тоже мама. Так ребенок привыкает к тому, что уроки - ответственность родителей, а не его.

Специалисты рекомендуют помогать только тогда, когда сами дети просят о помощи: объяснить, подсказать, но не делать за ученика его работу.

Гаджеты и книги

Современные технологии все больше и чаще интегрируются в учебный процесс. Но все же проблема использования гаджетов - одна из самых частых, с которыми приходится сталкиваться детским психологам.

Наталья Пачепко отвечает: это вопрос правил, точно таких же, как и любые другие, например, правил дорожного движения. Они есть, и ребенок должен понимать, что соблюдать их обязательно. Остальное зависит от того, какие правила устанавливают родители при пользовании гаджетами. "Ведь эти самые телефоны, планшеты, компьютеры детям покупаете вы, родители. Так почему обвиняете ребенка в том, что его не оторвать от гаджетов? Обозначьте четко: сколько и когда можно ими пользоваться. И очень важно - для чего. Нужна осмысленность", - подчеркивает она.

Есть и другой очевидный аспект - пример родителей. Как может мама, которая почти не отрывает взгляда от мелькающих сториз в Instagram и переписок в Viber, запретить ребенку делать то же? Как докажет папа, который все свободное время коротает за играми в телефоне или компьютере, убедить свое чадо, что ему так делать не следует? Когда родитель сам нарушает установленные правила, никакие увещевания и даже наказания воспитательного эффекта не возымеют.

То же касается и любви к чтению. Если в доме почти нет книг, если родители своим примером не показывают, каким удивительным может быть мир литературы, если не читают вслух своему малышу (кстати, это полезно не только для развития ребенка, но и для лучшего функционирования мозга взрослого), ребенок вряд ли разовьет вкус к чтению в будущем.

Если нужна помощь специалиста

Весь август и сентябрь Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей традиционно проводит акцию "В школу с улыбкой". Для многих родителей первоклассников это самая настоящая палочка-выручалочка - возможность получить бесплатную психологическую помощь, посещая семинары, тренинги и консультации от ведущих специалистов центра.

"Особенно хорошие отзывы мы получаем от родителей, которые посетили индивидуальные консультации и смогли грамотно скорректировать поведение ребенка, решить какие-то собственные психологические проблемы", - отмечает Наталья Пачепко.

Например, на таких встречах родители могут избавиться от своих страхов, связанных с поступлением ребенка в школу. Понимают, как вести себя с первоклассником, чтобы помочь ему быстро и безболезненно адаптироваться и избежать первых трудностей.

Психологическое тестирование поможет взрослым узнать об индивидуальных особенностях своего ребенка (тревожность, страхи, школьная мотивация), а групповой семинар-практикум - понять общие психологические характеристики шести-семилетнего школьника, влияние познавательных процессов на успешность обучения. Специалисты разъяснят, что такое школьная зрелость (или психологическая готовность к школе), как проявляется школьная дезадаптация, как развивать и поддерживать в ребенке желание учиться и многое другое.

Первоклассникам же предлагается пройти тренинг в игровой форме, который поможет выработать конструктивные способы поведения в новых ситуациях, научит справляться с излишним волнением и тревогой.

Группы еще формируются, запись на индивидуальные консультации открыта, так что все, кто нуждается в помощи и совете, получат их.

Пара советов напоследок

Не закрывайте для первоклассника мир игр и свободного времени. Берегите его психику. Он не готов к предложениям, которые начинаются только со слов надо и ты обязан. Его работоспособность - всего 15-20 минут, затем нужен отдых или переключение на другой вид деятельности.

Нагрузки и напряжение, изменения в режиме дня делают ребенка более подверженным заболеваниям. Ему обязательно будут нужны после занятий свежий воздух и движение. Присутствие родителей рядом (проводить в школу, встретить, посидеть рядом за домашними заданиями, вместе гулять и т.д.) подарит дополнительное спокойствие и уверенность.

Готовить к школьному взрослению надо и в бытовых мелочах: научить открывать дверной замок, соблюдая осторожность, аккуратно вешать школьную одежду и переодеваться в домашнюю и т.п.

И особенно важно: дарите ребенку свои похвалы, разделяйте с ним его радости и успехи - поделки ставьте на самое видное место, тетрадь с хорошей отметкой покажите бабушке и дедушке. Дайте возможность почувствовать себя счастливым и умеющим.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-