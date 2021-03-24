В школы и детсады должны поставляться высококачественные белорусские продукты питания - депутат

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание круглого стола на тему "Здоровое питание детей в Республике Беларусь: стратегия, качество и инновации" состоялось сегодня в Палате представителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвовали не только парламентарии, но и представители заинтересованных министерств и ведомств.

"На VI Всебелорусском народном собрании глава государства предложил реализовать проект "Здоровая нация". И мы прекрасно понимаем, что около 70% здоровья человека составляет питание, - рассказала председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак. - В 2017 году нами был принят закон "О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека". Конечно же, для нас, депутатов, очень важна практика применения принятых нами законов. И мы задаемся вопросом: нужны ли какие-то изменения в существующем законе?"

Депутат также возглавляет Клуб женщин-медиков при Белорусском союзе женщин.

"Мы, конечно, интересуемся инновационными подходами в развитии детского и специализированного питания в Беларуси. Больше мы занимались вопросами развития низкобелкового питания. За это время разработано более 20 рецептов низкобелковых продуктов. Еще в 2015 году о том, чтобы выпускать в Беларуси такие продукты, не было и речи. Говорили, что таких пациентов, страдающих фенилкетонурией, немного. И потом, как мы выяснили, ведь такое питание не только для этих пациентов, но и для людей, страдающих другими хроническими заболеваниями, например, почек. И на сегодня уже с учетом того, что производятся низкобелковые продукты, встал вопрос: как же правильно их реализовать, какие цены, как их поставлять в дошкольные и школьные учреждения. Ну, а раз уж занялись этим вопросом, столкнулись с тем, что, когда приходишь в магазины, не всегда на полках на уровне глаз выставлено детское питание именно белорусского производства. Поэтому обсуждаем эти вопросы, а также специализированного питания, чтобы поставлялась в школы, детские сады высококачественная продукция белорусского производства", - подчеркнула она.

Парламентарии заслушали выступления о состоянии здоровья детей и их питании, проблемах развития и научного сопровождения индустрии детского питания, правового регулирования организации питания детей, актуальных вопросах нормирования питания обучающихся в учреждениях общего среднего образования.-0-