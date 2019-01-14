В силах специальных операций ВС Беларуси проходит тактический сбор

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе в/ч 89417 под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майора Вадима Денисенко 14-15 января проходит тактический сбор с командирами батальонов (дивизионов) ССО и их заместителями. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны.

"Основной целью сбора является выработка единого понимания порядка и способов решения задач при проведении занятий боевой подготовки, совершенствование знаний и умений, необходимых военнослужащим для исполнения своих должностных обязанностей, закрепление их навыков в вопросах управления подразделениями", - отметили в военном ведомстве.

На полигоне бригады будет проведен ряд показных занятий по инженерной, огневой, специальной и технической подготовке. Кроме того, во время сбора военнослужащие ознакомятся с выставкой современных образцов вооружения, военной и специальной техники производства белорусского военно-промышленного комплекса.-0-