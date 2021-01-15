15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сильный мороз ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. Об этом БЕЛТА сообщили в Главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"В связи с прогнозируемыми сильными морозами Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, если ваш автомобиль не подготовлен должным образом к эксплуатации при низких температурах. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем. В случае крайней необходимости отправляйтесь в дорогу, только тщательно проверив автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации", - рассказали в ГАИ.

Необходимо проверить плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, использовать специальное зимнее дизельное топливо, проверить зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления. Кроме того, не забывайте перед началом движения очистить стекла, зеркала и фары автомобиля от снега и льда, заполнить бочок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Важно тепло одеться, не забыть взять в дорогу заряженный мобильный телефон. Не будет лишним буксировочный трос, лопата и термос с горячим чаем.

"Не забывайте о безоговорочном выполнении правил дорожного движения и соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге. Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках дорог. Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Нужно выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, пристегнуться всем сидящим в автомобиле", - отметили в ГАИ.

Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. В связи с эти пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях ограниченной видимости необходимо обеспечить свою видимость на дороге, используя световозвращающие элементы.

Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге. Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102.

ГАИ организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасных условий движения и своевременной организации работ по ликвидации зимней скользкости. -0-