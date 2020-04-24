В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19 - Минздрав

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19, она не перегружена. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ресурсов в системе здравоохранения достаточно. Мы выделили около 14% коечного фонда, сегодня задействована половина. В резерве еще 9,5 тыс. коек, из которых более 600 оснащены аппаратами ИВЛ", - сказала Елена Богдан. Она уточнила, что речь идет о койках, которые без ущерба для лечебного процесса выделены для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Замминистра подчеркнула, что озвучивает эти данные для того, чтобы показать, что никакой катастрофы нет и система здравоохранения не перегружена. "Мы создали резервы по коечному фонду, лекарствам. Эта работа продолжается, - проинформировала она. - Ответственно заявляю, что лекарств сегодня в стране достаточно. Дефицита средств защиты тоже нет".

Елена Богдан отметила, что в оказании медицинской помощи пациентам, учитывая повышенные нагрузки и серьезные изменения графика работы, задействовано около 18% от общего количества врачей и примерно столько же среднего медперсонала. Она добавила, что врачи всех специальностей на своих рабочих местах проходят стажировки. "Формируются так называемые временные бригады, которые на рабочих местах изучают вопросы оказания стационарной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, с пневмониями и с тяжелым течением заболевания", - пояснила Елена Богдан. Кроме того, вместе со старшими коллегами в больницах по собственному желанию работают студенты медвузов и учащиеся медицинских колледжей. Замминистра выразила уверенность, что из них получатся настоящие врачи и преданные своему делу медицинские сестры.-0-