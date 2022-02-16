16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе здравоохранения сохраняется тенденция к снижению уровня производственного травматизма, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Как сообщила главный технический инспектор труда отраслевого профсоюза Людмила Морозова, всего в 2021 году в организациях отрасли на производстве пострадали 47 работников, один из них погиб в результате наезда на пешеходном переходе. При этом количество работников, получивших тяжелые производственные травмы, по сравнению с 2020 годом существенно уменьшилось - на 73%.

В минувшем году в учреждениях системы здравоохранения продолжилась планомерная работа по улучшению условий труда. По сравнению с 2020 годом в организациях отрасли численность работающих, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, сократилась на 4%.

Также на системной основе строилась и работа по охране труда и профилактике производственного травматизма. Как рассказала Людмила Морозова, в ушедшем году акцент был сделан на внесение в коллективные договоры, а также системы управления охраной труда норм по созданию условий для работы и материального стимулирования общественных инспекторов по охране труда за эффективное проведение общественного контроля.

"На сегодня по отрасли количество первичных профсоюзных организаций, в коллективном договоре которых имеются эти нормы, составляет 774, или 95,7% от общего количества", - подвела итог главный технический инспектор труда.-0-