В СК рассказали, как проходил захват информационного поля в Беларуси в 2020 году

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захват информационного поля в Беларуси начался задолго до определенных событий, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник отдела следственного управления УСК по Минску Руслан Борисенко, сообщает БЕЛТА.

В телеэфире отметили, что в Telegram-каналах выходили заранее подготовленные сообщения, которыми четко координировались действия групп на местах, в определенных точках города.

"Уже тогда четко давали команды: что делать, как. Обучали противодействию, убирали социальные барьеры у граждан. Находились люди, которые живут виртуальной жизнью, они поддались и вышли на улицы, совершили нарушения", - сказал Руслан Борисенко.

Он также отметил, что сейчас посредством интернета любую непроверенную информацию можно донести в огромном количестве огромному кругу людей. "И это было понятно тем людям, которые вступили в сговор с целью захвата власти. И они начали работу по захвату информационного поля в Беларуси задолго до определенных событий. Для них был определен инструмент: это был интернет", - подчеркнул начальник отдела следственного управления УСК по Минску.

К слову, сами администраторы деструктивных площадок, как отметили в эфире ОНТ, в личных переписках удивлялись, как легко они могут управлять людьми. Следствие установило: управление действительно велось конкретной группой людей.-0-

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