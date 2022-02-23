В СК рассказали про возможность заочного рассмотрения экстремистских преступлений

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение института заочного производства позволит компенсировать ущерб, нанесенный стране в 2020 году. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Гора рассказал, что Следственным комитетом разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство, которым предусматривается введение института заочного производства.

"Что такое заочное производство? Это возможность рассмотрения судами уголовных дел в отношении лиц, которые совершили преступления против государства, экстремистские преступления, в отсутствие самих обвиняемых. Это позволит, во-первых, в какой-то мере компенсировать убытки, ущерб, нанесенный государству действиями этих лиц. Речь идет о материальных активах, которые остались на нашей территории и которые могут быть обращены в доход государства. Нужно, чтобы все знали: если будут совершать преступления против своего народа - понесут ответственность в любом случае", - подчеркнул председатель Следственного комитета.-0-