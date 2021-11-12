12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Следственном комитете планируют создать специальное подразделение по борьбе с киберпреступностью, сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Без цифровизации государственных органов в целом и Следственного комитета в частности мы не сможем двигаться поступательно и развиваться. Поэтому на данный момент прорабатывается вопрос об организационно-штатных изменениях в ведомстве. По нашим предварительным расчетам это выразится в создании обособленного подразделения, на которое будут возложены функции, во-первых, цифровизации ведомства, во-вторых (наверное, это основное), противодействия киберпреступности. Эти вопросы у нас сейчас очень актуальны. И в скором времени, я думаю, мы выйдем на конкретное решение", - сказал Дмитрий Гора.

Как уточнил председатель Следственного комитета, "исходя из задач, возможно, это будет даже главное управление".

Говоря в целом о преступлениях с использованием информационно-коммуникационных технологий, Дмитрий Гора заметил, что основная доля приходится на хищения. "С использованием информационно-коммуникационных технологий совершается ряд и других общеуголовных преступлений: мошенничество, преступления в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступления экстремистской направленности", - пояснил он. Кроме того, в цифровую сферу перешла и торговля наркотиками, другие противоправные действия.

Чтобы противостоять этим преступлениям, нужен кадровый аппарат, способный их расследовать, отметил председатель Следственного комитета. По его словам, в ведомстве созданы специальные подразделения по борьбе с этими видами преступлений, где работают настоящие профессионалы. Кроме кадрового потенциала, важно техническое и программное оснащение. "Что-то закупаем, что-то разрабатываем своими силами", - отметил Дмитрий Гора.

Что касается собственных информационных ресурсов, показательным в этом плане будет создание силами сотрудников Следственного комитета автоматизированной системы "След".

"Чтобы раскрыть элементарное хищение с помощью компьютерной технологии, порой приходится направлять запросы об оказании международной помощи в иностранные государства. Это время. Поэтому у нас есть необходимость взаимодействовать и с банками, и с Национальным банком как регулятором, чтобы пытаться оптимизировать сроки получения необходимой информации, что, естественно, будет положительно влиять на сроки и оперативность расследования уголовных дел", - отметил председатель Следственного комитета. Он добавил, что, кроме этого, принимается целый ряд других организационных мероприятий.-0-