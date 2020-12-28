В сложных погодных условиях ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни синоптики обещают дождь, мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. В таких погодных условиях необходимы повышенное внимание и особая осторожность как водителям, так и пешеходам. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Наличие зимней резины не делает водителей неуязвимыми. Необходимо помнить, что в таких погодных условиях дистанцию до впереди идущей автомашины надо держать значительно большую, чем летом. Непременно обращайте внимание на дорожное покрытие. На мостах и эстакадах шанс попасть на заледенелый участок гораздо выше, так как эти участки со всех сторон обдувает ветер. Не совершайте резких маневров, не обгоняйте без необходимости. Все действия совершайте максимально плавно: лед не любит резких движений. И помните: правильный выбор скоростного режима - залог безопасности в любую погоду", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам не стоит забывать о том, что удобная и нескользкая обувь убережет от травм и ушибов. На остановках, во время ожидания общественного транспорта, не следует подходить к краю проезжей части, ни в коем случае нельзя перебегать скользкую дорогу в неустановленном месте.-0-