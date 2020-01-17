В СНГ 2021-й планируется объявить Годом архитектуры и градостроительства

17 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. 2021 год в Содружестве Независимых Государств планируется объявить Годом архитектуры и градостроительства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, в котором принял участие посол Беларуси в РФ, полномочный представитель Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимир Семашко.

"На заседании подробно рассмотрен проект плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, - отметили в пресс-службе. - Документ разработан во исполнение решения Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года и предусматривает проведение различных тематических мероприятий в странах СНГ, посвященных Году архитектуры и градостроительства".

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с председательством Узбекистана в СНГ в 2020 году. "Члены комиссии одобрили проекты решений Экономического совета СНГ о придании статуса центров коммерциализации инноваций государств - участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года, о присуждении премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг, согласовали даты проведения и повестки очередных заседаний Экономического совета СНГ и Комиссии по экономическим вопросам СНГ", - проинформировали в дипмиссии. Была также принята к сведению подготовленная Исполкомом СНГ информация о практике применения маркировки товаров средствами электронной идентификации в странах СНГ.

Следующее заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ пройдет 19 февраля в Москве.-0-