В СНГ активизируют сотрудничество в области военного образования и подготовки кадров

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы взаимодействия государств Содружества в области военного образования и подготовки военных кадров обсудили участники заседания экспертной группы, которое прошло 2-3 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Во время мероприятия на экспертном уровне доработан и согласован проект Положения о базовой организации государств СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил. В соответствии с документом такой статус будет придан Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России.

"В проекте положения отражены основные цели, задачи, направления деятельности базовой организации, ее права, финансовое обеспечение и другие аспекты функционирования, - рассказали в пресс-службе. - Реализация Военной академией функций базовой организации предусматривается посредством дальнейшего развития существующей практики сотрудничества стран СНГ по подготовке офицеров оперативно-стратегического уровня для вооруженных сил государств на контрактно-договорной основе, что не повлечет выделения дополнительных средств из бюджетов стран Содружества".

Академия является ведущим учебным и научным заведением, осуществляющим подготовку офицеров такого уровня для силовых структур стран Содружества. Придание ей статуса базовой организации позволит учебному заведению расширить спектр его образовательной и научной деятельности, будет стимулировать создание и внедрение передовых образовательных технологий и инновационных методик в процесс подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации военных специалистов в этой сфере.

Придание Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России статуса базовой организации СНГ было инициировано Советом министров обороны государств СНГ. Проект положения о базовой организации предварительно был согласован в генеральных штабах вооруженных сил государств СНГ. После внутригосударственного согласования документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.-0-