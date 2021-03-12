В СНГ будет продолжена работа по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по разработке плана совместных действий государств СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам прошло сегодня в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Участники заседания обсудили проект плана и поступившие к нему замечания и предложения стран СНГ. Решено работу над документом продолжить в государствах в широком межведомственном составе и провести очередное заседание рабочей группы в режиме видео-конференц-связи в апреле нынешнего года. Необходимость принятия плана обусловлена распространением устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), несущей биологические и экономические угрозы для государств СНГ и других стран мира", - рассказали в пресс-службе.

Целью документа является развитие сотрудничества стран Содружества и координация их действий в борьбе с этим явлением на основе обмена лучшими практиками использования здоровьесберегающих инструментов, которые уже одобрены международными профильными организациями, включая ВОЗ и ФАО.

Мероприятия плана направлены на информирование населения по вопросам применения антимикробных препаратов и формирования устойчивости к ним микроорганизмов, повышение приверженности граждан к иммунопрофилактике инфекционных болезней. Предусматриваются мероприятия по организации подготовки кадров в области здравоохранения, ветеринарии и других отраслях по вопросам противодействия УПП, принятие совместных мер реагирования на вызовы и угрозы в этой сфере.

Реализация плана будет осуществляться в соответствии с принципами и нормами международного права, международными обязательствами и законодательством стран Содружества.

"Работа над документом ведется в контексте концепции "Единое здоровье" с привлечением широкого круга специалистов в области общественного здоровья, экономики, сельского хозяйства, ветеринарии, гигиены и санитарии, эпидемиологии и микробиологии, безопасности пищевых продуктов и других сферах", - отметили в пресс-службе.-0-