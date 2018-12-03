3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ будет разработана стратегия международного молодежного сотрудничества до 2030 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

В Москве 3-6 декабря проходит Форум молодежных организаций стран СНГ. Он собрал лидеров молодежных общественных организаций и представителей органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию молодежной политики в странах СНГ. В мероприятии также принимает участие белорусская делегация.

На полях форума пройдут круглые столы и пленарные заседания, запланировано проведение насыщенной образовательной программы. "В частности, будет рассмотрен вопрос подготовки Стратегии международного молодежного сотрудничества в СНГ до 2030 года, индексы положения молодежи в странах Содружества. Кроме того, будет выработан план совместных действий в рамках празднования 75-летия Великой Победы в странах Содружества", - сказала Александра Гончарова.

Цели форума - раскрытие творческого, образовательного, социального и духовно-нравственного потенциала молодого поколения, укрепление дружбы, взаимопонимания и взаимодействия народов, а также поддержание интеграционных процессов в СНГ, содействие консолидации общего гуманитарного, экономического и социокультурного пространства на основе опыта сотрудничества государств СНГ в различных областях.

Организатором мероприятия выступает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, Советом по делам молодежи стран СНГ при поддержке Национального совета молодежных и детских объединений России. -0-