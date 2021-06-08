8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ число введенных доз вакцины против COVID-19 составило около 39 млн. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ на основании данных Статкомитета Содружества, сообщает БЕЛТА.

"Вакцинация от COVID-19 в мире началась во второй половине декабря 2020 года. По состоянию на 1 июня 2021-го введено уже 1,98 млрд доз вакцин, в том числе в Китае - 682 млн доз, США - 296 млн, Индии - 213 млн. По странам Европейского союза суммарно этот показатель составил 252 млн доз. В странах Содружества вакцинация населения началась в январе 2021 года. На 1 июня общее количество введенных доз в СНГ составило около 39 млн", - сообщает Статкомитет СНГ.

По данным ВОЗ, с начала 2020 года по 1 июня 2021-го в мире было зарегистрировано 170,4 млн подтвержденных случаев COVID-19. При этом только в мае 2021-го их количество возросло на 17,7 млн (12%). В результате число умерших уже достигло 3,5 млн. За тот же период в странах СНГ зарегистрировано 9,1 млн подтвержденных случаев COVID-19, а число умерших составило 0,2 млн. За прошедший месяц число заболевших в целом по Содружеству возросло на 0,5 млн человек, число умерших - на 21,4 тыс.-0-