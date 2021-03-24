В СНГ готовы разрабатывать технологии для противодействия попыткам свергнуть конституционный строй

24 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В СНГ есть возможности разработать технологии для противодействия политической радикализации отдельных групп населения и попыткам насильственного свержения конституционного строя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра государств-участников СНГ (АТЦ) по итогам состоявшегося сегодня в Москве совместного расширенного заседания Научно-консультативного совета при АТЦ и ученого совета Научно-исследовательского института проблем безопасности СНГ.

Как отметил первый заместитель руководителя АТЦ СНГ Жанат Сайполдаев, повестка мероприятия предполагает научное освещение вопросов, связанных с новыми технологиями посягательств на конституционный строй и общественную безопасность, политической радикализацией отдельных социальных групп, ведущей к терроризму. "По его словам, опыт органов безопасности, спецслужб и правоохранителей государств СНГ уже сейчас позволяет приступить к выработке соответствующих технологий противодействия политической радикализации отдельных групп населения и попыткам насильственного свержения конституционного строя", - подчеркнули в пресс-бюро.

С учетом эпидобстановки в странах Содружества мероприятие проходило в смешанном режиме - очно с подключением ряда участников онлайн. К нему присоединились постоянные представители компетентных органов Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, России, а также Межпарламентской ассамблеи СНГ, приглашенные эксперты из ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений СНГ.

Пленарные заседания Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ проводятся в соответствии с программой сотрудничества государств - участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. При выборе тем заседаний совет ориентируется на запросы государств Содружества, угрозы террористического характера, появление новых террористических технологий и способов дестабилизации. Эффективное сочетание технологических, правовых и управленческих подходов дает возможность сформировать по каждой конкретной проблеме консолидированную позицию ученых и предложить компетентным органам алгоритм ее решения.-0-