В СНГ идет работа по восстановлению утраченных литературных и творческих связей

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах СНГ идет работа по восстановлению утраченных литературных и творческих связей. Это одна из целей межгосударственного гуманитарного портала "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного редактора газеты "Звязда" Наталья Короткая.

Заседание экспертной группы по согласованию проекта положения о его создании проходит в Исполнительном комитете СНГ в Минске. "В 2013 году во время работы VIII форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ в Минске было принято решение выпустить серию книг "Созвучие сердец". Идея состояла в том, чтобы собрать под одной обложкой прозу и поэзию писателей и поэтов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Книги были выпущены и имели большой резонанс в культурном и литературном пространстве СНГ. Серия также была отмечена премией СНГ "Звезды Содружества" и тогда же было принято решение создать интернет-портал под патронатом Министерства информации Беларуси и издательского дома "Звязда", который успешно был запущен", - рассказала Наталья Короткая.

На совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества в июне 2017 года было озвучено решение придать этому порталу межгосударственный статус. Предложение было поддержано в странах Содружества, и эта работа продолжается уже около 2,5 года. "Наша основная цель - восстановить и сплотить утраченные литературные и творческие связи между странами потсоветского пространства, популяризировать современную и классическую литературу, а также культурную жизнь стран СНГ. Нам будет проще аргументированно решать какие-то вопросы с авторскими правами в соответствии с международными соглашениями, организовывать различные мероприятия, международные конкурсы, симпозиумы", - отметила заместитель главного редактора.

На очередном заседание экспертной группы будут рассмотрены предложения, которые поступили от стран СНГ в процессе работы над документом. Как ожидается, в положении о межгосударственном гуманитарном портале "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества" будут определены основные задачи, функции, принципы и приоритеты его деятельности, а также права, организация работы и финансовое обеспечение деятельности ресурса. Планируется, что после окончательного согласования документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.

На сегодняшний день ряд интернет-страниц "Созвучия" посвящен классикам национальных литератур стран Содружества. Например, народному поэту Беларуси Якубу Коласу, белорусскому первопечатнику Франциску Скорине, казахстанскому прозаику, литературоведу Мухтару Ауэзову, казахстанскому ученому, публицисту Немату Келимбетову, калмыцкому поэту, прозаику и драматургу Михаилу Хонинову, армянским поэтам Ованесу Туманяну, Егише Чаренцу, Аветику Исаакяну, другим классикам и современникам. Некоторые материалы размещены на национальных языках - азербайджанском, армянском, украинском, казахском и многих других.

Основой постоянно обновляющегося контента служат материалы, присланные корреспондентами, экспертами, самими писателями и публицистами из разных государств Содружества. В реализации проекта помогают партнеры в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, русскоязычные организации стран дальнего зарубежья.-0-