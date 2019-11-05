В СНГ издали словарь в сфере борьбы с терроризмом

5 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Более 400 терминов включено в Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, который издан Антитеррористическим центром СНГ, сообщили БЕЛТА в его пресс-бюро.

"Словарь включает в себя дефиниции 414 терминов и понятий в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, - отметили в пресс-бюро. - После определения каждого термина (понятия) указан содержащий его правовой источник (правовые источники), в конце текста изложен постраничный алфавитный указатель".

Издание предназначено для правоохранительных органов, специальных служб и органов безопасности государств СНГ, органов отраслевого сотрудничества Содружества, учреждений образования и науки и выпущено в соответствии с программой сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.-0-