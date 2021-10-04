В СНГ международной олимпиаде по финансовой безопасности придадут статус ежегодной

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеочередное 18-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств прошло в Сочи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В нем приняли участие представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В работе совета также участвовали помощник президента России по вопросам государственной службы и кадровой политики Анатолий Серышев и заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Заседание совета вопреки обычной практике не было посвящено оперативным вопросам. Поводом для внеочередной встречи стала международная олимпиада по финансовой безопасности, финальный этап которой прошел на федеральной территории "Сириус". Участники заседания обсудили тематику создания сервисной научно-образовательной платформы международной олимпиады по финансовой безопасности и ознакомились с обзором современных решений сервисных платформ.

Участники встречи поддержали инициативу Российской Федерации о придании международной олимпиаде по финансовой безопасности статуса ежегодной. Это сделано для привлечения внимания талантливой молодежи к ключевым аспектам финансовой безопасности и работе в органах (подразделениях) стран Содружества, входящих в их национальные антиотмывочные системы. Кроме того, международная олимпиада по финансовой безопасности определена в качестве центра сервисной научно-образовательной платформы.

Члены совета согласились с необходимостью при проведении очередной международной олимпиады по финансовой безопасности рассмотреть возможность поощрения победителей и призеров из государств - участников СНГ, а также сопровождения их участия в олимпиаде и поддержки на национальном уровне.

Следующее заседание совета планируется провести в ноябре 2021 года в Российской Федерации.-0-