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Общество
22 марта 2021, 18:42

В СНГ начата работа по интеграции национальных систем электронного здравоохранения

Фото cis.minsk.by
Фото cis.minsk.by

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств разрабатывается дорожная карта по интеграции национальных систем электронного здравоохранения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Данный шаг предполагает создание единых подходов и форматов электронного взаимодействия, введение унифицированных нормативно-справочных актов, которые станут основой для построения общего информационного пространства в сфере здравоохранения. Цифровизация системы здравоохранения, построение интегрированной цифровой инфраструктуры являются одними из приоритетных направлений взаимодействия, предусмотренных концепцией дальнейшего развития СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Планом мероприятий по реализации концепции перед Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ поставлены задачи: проработать вопрос о создании совместимых телемедицинских систем, совершенствовать организационную и нормативно-правовую базу Содружества по применению информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении, совершенствовать технологии SMART-медицины, внедрять мобильные приложения в здравоохранении. Совету также поручено организовать площадки для обмена опытом по цифровизации здравоохранения на национальном уровне между государствами - участниками СНГ, проработать вопрос о целесообразности разработки единых подходов в обмене данными о здоровье и здравоохранении между странами, развивать информационные системы по удаленному мониторингу пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Для выполнения поставленных задач совет провел анализ состояния уровня внедрения ИКТ в профильных министерствах государств СНГ и создал рабочую группу по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения. Ее возглавила первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Первое заседание рабочей группы прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ и Исполнительного комитета Содружества. Члены рабочей группы поделились опытом создания и развития систем электронного здравоохранения в своих государствах, обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия. Представители МПА СНГ проинформировали о работе над проектом модельного закона об электронном здравоохранении.

По итогам встречи было принято решение провести следующее заседание рабочей группы в июне 2021 года, посвятив его вопросам ведения и использования нормативно-справочной информации в здравоохранении.-0-

Фото cis.minsk.by

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