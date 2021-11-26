В СНГ намерены разработать план сотрудничества в области фундаментальных наук

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств предлагается разработать план сотрудничества в области фундаментальных наук. Его основу составят инициативы, высказанные в ходе III Форума ученых государств - участников СНГ. Об этом сообщил Директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Предполагается, что план будет рассчитан на двухлетний период и утвержден на уровне Совета глав правительств Содружества. "Мы хотим собрать в один документ все самые актуальные и интересные предложения, прозвучавшие на форуме. Свои инициативы смогут представить также и все заинтересованные страны", - сказал Алексей Сазонов.

В свою очередь заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ Сергей Килин отметил, что особый интерес участников форума вызвали направления научных исследований, касающиеся экологии, освоения космоса, биотехнологий, цифровизации. Представители научного сообщества стран Содружества высказывались за активизацию сотрудничества в этих сферах.

По словам Сергея Килина, в ходе форума также были названы проблемные моменты взаимодействия в научной сфере на пространстве Содружества, обозначены пути их решения. В частности, одна из них - отсутствие централизованного финансирования научных разработок. "По сложившейся практике сегодня каждая из стран платит за свои научные исследования самостоятельно. Мы только координируем совместные направления. Для более эффективной работы необходимо создать общий фонд, из которого осуществлялось бы финансирование перспективных совместных исследований", - считает академик. Кроме того, существуют также проблемы, касающиеся подготовки научных кадров.

Планируется, что следующий, четвертый по счету Форум ученых государств - участников СНГ пройдет летом 2022 года в Бишкеке.-0-