13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ обсуждают условия взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Предложение о рассмотрении вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации по инициативе Республики Беларусь было рассмотрено министрами здравоохранения и главными государственными санитарными врачами на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в октябре 2021 года. Советом создана рабочая группа, которой поручено проработать данный вопрос и внести конкретные предложения. Первое заседание рабочей группы прошло сегодня в штаб-квартире Содружества в Минске", - рассказали в пресс-службе.

В заседании, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Евразийской экономической комиссии и Исполнительного комитета СНГ. Участники отметили, что сохраняющаяся пандемия коронавирусной инфекции выдвинула проблематику совместной борьбы с COVID-19 на первое место в интеграционном взаимодействии стран СНГ. В 2021 году по всему миру началась активная кампания по вакцинации от COVID-19. В государствах Содружества внедрены планы поэтапной вакцинации населения в целях формирования коллективного иммунитета.

В ходе заседания члены рабочей группы обменялись опытом по организации вакцинации против COVID-19, учету вакцинированных граждан, признанию сертификатов о вакцинации, отметив при этом важность обсуждаемой темы и необходимость ускорения решения вопроса признания сертификатов вакцинации против новой коронавирусной инфекции на пространстве Содружества.

Российская сторона проинформировала участников встречи о проводимой работе по подготовке предложений по признанию данных документов на двусторонней основе. В этой связи участниками заседания было принято решение конкретизировать предложения об условиях и порядке признания сертификатов (документов) о вакцинации против COVID-19 в государствах - участниках СНГ и предоставить их в Исполнительный комитет Содружества, а также направить национальные образцы сертификатов против новой коронавирусной инфекции. Данные предложения планируется обсудить на следующем заседании рабочей группы, которое пройдет в феврале.

Состоявшееся заседание рабочей группы - первое мероприятие Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, прошедшее в рамках председательства в Совете Министерства здравоохранения Республики Казахстан.-0-