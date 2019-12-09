В СНГ под эгидой Года книги организовано около 60 крупных мероприятий

9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В странах СНГ в Год книги организовано около 60 крупных мероприятий. Об этом сообщил сегодня в Бресте первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский во время совместного заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большая деятельность была развернута в свете выполнения решения глав государств СНГ об объявлении 2019 года в Содружестве Годом книги. В наших странах состоялось около 60 крупных мероприятий - конкурсов, выставок-ярмарок, фестивалей, конференций по книжной тематике. Исполком СНГ организовал передвижную выставку, посвященную развитию книгоиздательства в государствах, которая объехала многие из них (если не все)", - отметил Виктор Гуминский.

Он обратил внимание, что повестка сегодняшнего заседания довольно насыщенная. Помимо подведения итогов уходящего года необходимо наметить планы на будущее. "На наш взгляд, своевременным является вопрос о создании комиссии историков и архивистов для противодействия искажению нашей общей истории. Важным считаем вопрос о последующих тематических годах в Содружестве, предложение Кыргызстана по приданию городу Каракол статуса культурной столицы СНГ в 2022 году. Формирование проекта плана приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества на 2021-2022 годы", - сказал первый зампред Исполкома СНГ.

В Содружестве уже стало традиционным проведение тематических годов, а также придание городам статуса культурных столиц СНГ, что тем самым придает их развитию импульс. "Эта межгосударственная программа стала знаковым и востребованным событием. Она реализована уже во многих государствах СНГ", - добавил Виктор Гуминский.

В 2019 году обладателем статуса культурной столицы был Брест. Сегодня он передает эстафету казахстанскому Шымкенту.-0-