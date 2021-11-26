В СНГ подготовили проект концепции научно-технического сотрудничества

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ подготовили проект концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств - участников Содружества и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщил сегодня на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, документ является основой для разработки и заключения между государствами международных договоров, а также межгосударственных программ и проектов. "Концепцией предусматривается решение таких задач, как развитие и внедрение новых прорывных технологий в приоритетных направлениях научно-технической деятельности, а также создание новых высокотехнологичных промышленных предприятий по выпуску наукоемкой и инновационной продукции", - рассказал Александр Шумилин. Он также отметил, что в ближайшее время система подготовки высококвалифицированных научных и инженерных кадров претерпит существенные изменения, в том числе для повышения статуса ученых и их роли в обществе.

29-е заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах проходит в Минске в гибридном формате. В его работе участвуют представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Международной ассоциации академий наук. В повестке дня заседания восемь вопросов, в том числе о состоянии дел в научно-технической, технологической и инновационной сферах в государствах - участниках СНГ за отчетный период, о деятельности базовой организации СНГ - Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ.

Планируется наделить группу компаний "Кварта" (Казахстан) и компанию Imagine Hub by Soft (Армения) статусом центров коммерциализации инноваций государств - участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2030 года.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан 20 ноября 2009 года решением Совета глав правительств СНГ. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в данной сфере. МС НТИ является Наблюдательным советом Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года. Членами совета являются представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также Международной ассоциации академий наук и Исполнительного комитета СНГ. Председателем МС НТИ является председатель ГКНТ Александр Шумилин.-0-