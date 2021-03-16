В СНГ подготовят обращение глав государств в связи с 80-летием начала ВОВ

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается подготовка текста обращения глав государств Содружества Независимых Государств к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Проект документа согласован на заседании экспертной группы 16 марта в Минске. В заседании приняли участие представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
Обсудив поступившие замечания и предложения, эксперты решили внести проект обращения на рассмотрение очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 2 апреля в Москве. После одобрения главами внешнеполитических ведомств документ будет представлен руководителям государств СНГ.-0-