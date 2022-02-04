В СНГ появится базовая организация по оценке технологий здравоохранения и финансирования медпомощи

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств появится базовая организация по оценке технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования медицинской помощи. Проект соответствующего положения был доработан и согласован на экспертном уровне на заседании, которое прошло в штаб-квартире Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества.

Базовая организация СНГ по оценке технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования медицинской помощи создается для организационно-методического обеспечения деятельности государств Содружества в вопросах разработки методов оценки технологий в здравоохранении, контроля качества оказания медицинской помощи, внедрения инновационных технологий, разработки и актуализации номенклатуры медицинских услуг, разработки клинических рекомендаций, совершенствования способов оплаты медицинской помощи и финансирования здравоохранения.

Необходимость создания базовой организации связана с появлением новых дорогостоящих технологий и наличием других объективных причин (рост удельного веса хронических заболеваний, старение населения и др.). Эти факторы ведут к необходимости постоянного увеличения расходов на здравоохранение, при этом на первый план выходят вопросы обеспечения эффективности расходования ограниченных финансовых средств систем здравоохранения государств СНГ и повышения качества оказания медицинской помощи населению.

Планируется, что статус базовой организации получит Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России. Он осуществляет информационное и методическое обеспечение деятельности Минздрава по отдельным вопросам реализации государственной политики в сфере здравоохранения. В компетенцию центра входят создание единых методических подходов к вопросам организации оказания медицинской помощи, формирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, контроль качества и безопасности медицинской деятельности и экспертизы качества медицинской помощи, вопросы обеспечения безопасности, качества и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации. Центр также выполняет работу по анализу разработанных и утвержденных медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций, организационному и методическому обеспечению разработки и актуализации стандартов медицинской помощи, разработки способов оплаты медицинской помощи и анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического обоснования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Сейчас материалы заседания экспертной группы направлены на внутригосударственное согласование, после чего проект положения о базовой организации государств Содружества по оценке технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования медицинской помощи в установленном порядке будет внесен на рассмотрение Экономического совета СНГ.-0-