В СНГ появится базовая организация в области психиатрии и наркологии

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств появится базовая организация в области психиатрии и наркологии. Заседание экспертной группы по доработке проекта положения о ее создании прошло в Исполкоме СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Исполкома СНГ. "Эксперты рассмотрели и согласовали проекты положения о базовой организации и решения Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу с учетом поступивших от государств замечаний. Документы планируется подписать в рабочем порядке. Все материалы экспертной встречи будут направлены в страны Содружества для внутригосударственного согласования", - отметили в пресс-службе.

Положение о базовой организации стран Содружества в области психиатрии и психологии разработано Министерством здравоохранения России. Документ содержит основные направления деятельности базовой организации, ее права и обязанности, организации работы и финансовое обеспечение деятельности.

Согласно проекту такой статус предлагается придать Национальному медицинскому исследовательскому центру психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского, который является ведущим российским научно-исследовательским центром по направлениям психиатрии и наркологии.-0-