В СНГ появится туристический проект "Драгоценное ожерелье Содружества"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ предлагается разработать международный туристический проект "Драгоценное ожерелье Содружества". Инициативу о реализации такого проекта поддержали на своем заседании члены Совета по сотрудничеству в области туризма государств - участников СНГ, которое прошло сегодня в Ереване. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и Исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем председателя Исполкома Бекетжаном Жумахановым.

Идея проекта заключается в определении и продвижении комплексных туристических маршрутов, объединяющих знаковые туристические объекты стран Содружества с уникальными памятниками истории и культуры, центрами народных ремесел. В качестве примеров аналогичных проектов на региональном уровне могут служить "Золотое кольцо России", "Великий Шелковый путь" и ряд других.

Инициативу по проработке вопросов реализации проекта "Драгоценное ожерелье Содружества" поддержал также Совет по культурному сотрудничеству государств СНГ.

На встрече в Ереване представители туристических ведомств заслушали информацию о государственной политике Армении в области туризма, обсудили деятельность рабочей группы по реагированию на вызовы в туристической сфере при Совете по туризму, рассмотрели ход выполнения плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма.

Участники заседания также обсудили ход подготовки к рассмотрению на заседании Совета министров иностранных дел СНГ проекта Положения о базовой организации в области туризма, рассмотрели опыт Беларуси в сфере развития агроэкотуризма, а также обсудили вопросы использования модельного закона "Об экологическом туризме" в национальном законодательстве стран Содружества.

Планируется, что следующее заседание Совета пройдет в Беларуси в 2022 году.-0-