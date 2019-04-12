В СНГ появятся базовые организации по подготовке научных кадров в области физики

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по разработке положений о базовых организациях государств - участников СНГ в области подготовки научных кадров по физическим и физико-техническим наукам пройдет 15-16 апреля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что статус базовой организации в области подготовки научных кадров по физическим наукам получит Физический институт Российской академии наук, а в области подготовки научных кадров по физико-техническим наукам - Физико-технический институт им. С.У.Умарова Таджикистана.

После получения статуса базовых организаций вузы будут заниматься подготовкой, профессиональной переподготовкой и повышением квалификации научно-педагогических кадров, а также содействовать обмену информацией об опыте, инновациях, методическом обеспечении, используемой в данных областях, будут оказывать научно-методическую, организационную, консультативную помощь по вопросам, связанным с изучением и преподаванием физических и физико-технических наук, проводить совместные научные исследования, международные профильные научные и научно-практические конференции, семинары, симпозиумы, выставки.

Также в их функции будут входить экспертиза проектов нормативных правовых актов, рассматриваемых для принятия в СНГ и относящихся к компетенции базовых организаций, подготовка соответствующих заключений и рекомендаций по гармонизации и унификации нормативных актов, обмен нормативными правовыми актами.

Планируется, что после окончательного согласования проекты решений и положений о базовых организациях будут в установленном порядке внесены на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.-0-