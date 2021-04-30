В СНГ предлагают создать Совет трансфузиологов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты служб крови стран СНГ предлагают создать в Содружестве Совет трансфузиологов. Такая инициатива содержится в резолюции международной научно-практической конференции "Обеспечение устойчивого функционирования национальных служб крови государств - участников СНГ в условиях эпидемической ситуации заболеваемости COVID-19", которая прошла 29 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

По мнению участников конференции, Совет трансфузиологов будет способствовать углублению взаимодействия национальных служб крови государств СНГ, консолидации усилий в области безопасной заготовки донорской крови, оперативного обмена информацией. Также предлагается провести форум трансфузиологов в 2022 году в Минске.

Представители стран Содружества приветствуют развитие сотрудничества, направленное на внедрение передовых методов заготовки, переработки и контроля качества крови, ее компонентов, повышение эффективности и безопасности их медицинского применения, а также на развитие добровольного безвозмездного донорства.

В резолюции, принятой по итогам конференции, отмечено, что в государствах в условиях пандемии COVID-19 имеется недостаточное самообеспечение современными высокотехнологичными лекарственными средствами из крови и компонентов. При этом из-за коронавируса сохраняется недостаточная донорская активность среди населения, возникает ряд проблем в бесперебойной и безопасной заготовке донорской крови.

В резолюции подтверждается необходимость организации заготовки плазмы иммунной анти-COVID-19 для оказания медицинской помощи пациентам и перспективность разработки и применения препарата иммуноглобулина против коронавируса. В документе подчеркивается, что международное сотрудничество является важным глобальным инструментом для развития безопасного донорства.

Конференция была организована в рамках председательства Беларуси в Содружестве и в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в 2021 году. В мероприятии приняли участие руководители и представители служб крови Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины и эксперты Европейского бюро ВОЗ.

После конференции делегация из Кыргызстана ознакомилась с работой белорусского РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.-0-