В СНГ примут общие требования по контролю за соблюдением законодательства об охране труда

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства Содружества планируют принять общие требования к осуществлению контроля (надзора) за соблюдением законодательства об охране труда. Проект требований был доработан и согласован большинством голосов на заседании рабочей группы экспертов сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, базовых организаций государств СНГ в сфере сотрудничества по нормированию труда - Белорусского национального технического университета и Научно-исследовательского института труда Минтруда и соцзащиты Беларуси, а также Исполнительного комитета Содружества.

Участники заседания решили в рабочем порядке согласовать документ с членами Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения стран СНГ и направить его председателю совета для подписания. "Разработка документа предусмотрена Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств Содружества. Принятие требований к осуществлению контроля за соблюдением законодательства об охране труда положительно скажется на обеспечении безопасности жизни и здоровья работников, повышении конкурентоспособности и качества трудовых ресурсов", - отметили в пресс-службе.

Постоянная комиссия МПА СНГ по социальной политике и правам человека предложила включить разработанный проект требований в перспективный план модельного законотворчества в Содружестве на 2020 - 2022 годы. Представители стран СНГ высказались о целесообразности данного предложения.-0-