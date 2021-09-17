В СНГ продолжается подготовка к финалу молодежного проекта "100 идей для СНГ"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошло очередное заседание Организационного комитета международного этапа (финала) Международного молодежного проекта государств - участников СНГ "100 идей для СНГ". Участие в нем в режиме видео-конференц-связи приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Члены оргкомитета рассмотрели вопросы подготовки к проведению финала проекта "100 идей для СНГ" и готовность делегаций стран СНГ к участию в нем. В нынешнем году финальные мероприятия проекта планируется провести 11-13 октября в городе Капане - молодежной столице Армении 2021 года.

Проект "100 идей для СНГ" - комплексное мероприятие в сфере молодежной политики, положение о его проведении утверждено решением Совета глав правительств СНГ от 1 июня 2018 года.

Основной целью проекта является активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств Содружества. Проект также направлен на установление и развитие контактов между представителями молодежи разных стран, разделяющими общие интересы и обладающими соответствующими творческими или академическими способностями, на содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры.-0-